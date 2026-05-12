Вечерас прво полуфинале Евровизије: Кад наступа Србија

12.05.2026 13:03

Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Вечерас ће се, 12.маја, у Бечу одржати прво полуфинално вече Евровизије. Публици ће се представити 15 земаља, а посљедњи ће бити представници Србије - нишка група "Лавина" која ће отпјевати пјесму "Крај мене".

Извођачи су у Бечу већ данима гд‌је свакодневно имају пробе, а пре два дана је одржан и тиркизни тепих као предцеремонија пред вечерашњу Евровизију која ће окупити музичке представнике из цијеле Европе.

Тада су испред здања Бечке градске вијећнице прошетале бројне делегације, а посебну пажњу привукли су момци из групе "Лавина".

У разговору са српским медијима, они су открили шта се дешава пар дана пред такмичење.

"Нисмо стигли да се прошетамо, радимо пуно... Трудимо се да наш перформанс доведемо до максимума. Биће времена за одмарање", испричали су.

Открили су ко им је од претходних представника Србије пружио подршку.

"Било је више њих...Рецимо са Констрактом смо се срели она нас је посаветовала, дала нам је интересантне савете Сања из Хурицане, Принц који нас је подржао...", рекли су они.

Чланови групе "Лавина" су открили и који су савјет конкретно добили.

"Да се трудимо да уживамо у овоме што више. Ипак је један вид притиска и обавеза али треба да нађемо тај неки моменат где можемо да се опустимо и будемо то што јесмо да бисмо презентовали то на бини", рекли су чланови те групе па су прокоментарисали и како се носе са сценским костимима.

"Сценски костими нису лоши и волимо их ал једноставно су тешки...али ефектни", изјавили су они за "Телеграф".

