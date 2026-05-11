11.05.2026 21:10

Влада из Магла бенда 3 пута одбио да пјева на свадби Николе Јокића, открио и разлог

Магла бенд наставља са серијом сјајних концерата, а чини се да су повјерење публике и те како оправдали, с обзиром да се за њихове наступе тражи карта више.

Владан Савић, познатији као Влада Магла открио је за Мондо занимљиву ствар - да је три пута "одбио" да пјева на свадби Николе Јокића.

На питање како је реаговао када је чуо да ће прослављени кошаркаш бити у првом реду, Влада се насмејао и рекао:

"Задовољство ми је да живим у доба Николе Јокића. Биће ми задовољство да се упознамо вечерас. На обострану жалост, када се вјенчавао, супруга и он су жељели да ми наступамо на њиховој свадби. Два пута су нас питали за термин, два пута смо били заузети, трећи термин смо били заузети", рекао је Владан који не крије да му је жао што нису уљепшали њихов велики дан, али се радује вечерашњем дружењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

