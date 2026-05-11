Мурињо близу повратка на клупу Реал Мадрида

Коментари:0
Жозе Мурињо поново је у центру пажње шпанских медија, а све више извора наводи да је његов повратак на клупу Реал Мадрида веома близу реализације.
Након сезоне без трофеја и бројних унутрашњих проблема, управа клуба наводно жели промјену која би донијела стабилност.
Према тим наводима, предсједник Флорентино Перез одлучио се за Муриња као рјешење које би вратило ауторитет и ред у свлачионицу.
Португалац би се тако вратио на Сантијаго Бернабеу након више од десет година, гдје је већ водио тим од 2010. до 2013. године.
У клубу вјерују да Мурињо може смирити тензије и ријешити проблеме који су се појавили унутар екипе, укључујући несугласице међу играчима.
Ако се повратак озваничи, очекују се и велике промјене у саставу, као и његов значајан утицај на љетни прелазни рок. Званична потврда, према истим информацијама, могла би стићи по завршетку сезоне.
(Аваз)
Најновије
23
06
22
48
22
38
22
30
22
29
Тренутно на програму