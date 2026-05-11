Мурињо близу повратка на клупу Реал Мадрида

11.05.2026 20:19

Фото: Танјуг / АП

Жозе Мурињо поново је у центру пажње шпанских медија, а све више извора наводи да је његов повратак на клупу Реал Мадрида веома близу реализације.

Након сезоне без трофеја и бројних унутрашњих проблема, управа клуба наводно жели промјену која би донијела стабилност.

Према тим наводима, предсједник Флорентино Перез одлучио се за Муриња као рјешење које би вратило ауторитет и ред у свлачионицу.

Португалац би се тако вратио на Сантијаго Бернабеу након више од десет година, гд‌је је већ водио тим од 2010. до 2013. године.

У клубу вјерују да Мурињо може смирити тензије и ријешити проблеме који су се појавили унутар екипе, укључујући несугласице међу играчима.

Ако се повратак озваничи, очекују се и велике промјене у саставу, као и његов значајан утицај на љетни прелазни рок. Званична потврда, према истим информацијама, могла би стићи по завршетку сезоне.

(Аваз)

