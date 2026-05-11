Болна исповијест бивше жене Мише Ковача о смрти сина: "Купио му је пиштољ, а онда је трагедија"

Аутор:

АТВ
11.05.2026 21:05

Коментари:

0
Љубавна прича легендарног пјевача Мише Ковача и некадашње мисице Аните Батурине годинама је важила за примјер складног породичног живота.

Њихов брак крунисан је рођењем сина Едија и ћерке Иване, а дјеловало је да имају све - љубав, успјех и породичну хармонију.

Ипак, почетком деведесетих њихову срећу прекинула је трагедија од које се никада нису опоравили.

Њихов син Еди Ковач, који је тада имао само 16 година, трагично је настрадао 1992. године, а тај губитак заувијек је промијенио живот цијеле породице.

Анита Батурина касније је јавно говорила о најболнијим тренуцима кроз које су пролазили и детаљима кобне ноћи која им је заувијек промијенила животе.

Како је испричала, Еди је почетком ратних година био дио навијачке групе "Bad Blue Boys", а породица је примјећивала да се интересује за ратне теме и филмове.

- Мишо и ја смо их васпитали тако да увијек буду добри према другој дјеци и да им помажу, па су увијек били окружени вршњацима. Онда су дошле '90. и Еди је постао Bad Blue Boy. Сјећам се да је с пријатељима почео да гледа ратне филмове.

Кобни пиштољ и ноћ страха

Након што се вратио кући, Мишо је учинио потез због којег ће касније дубоко жалити - купио је сину пиштољ, тврдећи да је дјечак довољно одговоран, упркос очајничким Анитиним молбама да дјетету не даје оружје у руке.

Једне априлске ноћи 1992. године Еди се није вратио кући, нити се јављао родитељима. Усред ноћи породицу је позвала полиција и саопштила да се налази у Болници за трауматологију и да има наводно само лакшу повреду мозга.

- Мишо је тад учинио једну глупост. Купио је пиштољ и дао га Едију. Молила сам га да то не чини, да је дјетету дао оружје у руке, али Мишо је имао неизмјерно повјерење у Едија и тврдио ми је да је наш син довољно одговоран и да зна што има у рукама.

У почетку су постојале наде да ће се опоравити, јер је метак прошао поред чеоног дијела мозга. Међутим, ситуација се убрзо закомпликовала. Након премјештања у другу болницу установљено је да је његово стање знатно озбиљније него што се мислило.

Током једне љекарске визите примјећено је да је дјечаков стомак био отекао од течности, а пребацивањем на КБЦ Ребро установљено је да је пацијент пун бактерија.

- Еди је због нечије намјерне или ненамјерне грешке умро од сепсе у највећим мукама и то ми је и данас најтеже да прихватим.

Смрт сина потпуно је сломила Мишу Ковача, а Анита је говорила да од тог тренутка њихова породица више никада није била иста. Док су се родитељи борили са огромним болом, њихова ћерка Ивана, тада четрнаестогодишњакиња, пролазила је кроз сопствену тиху патњу након губитка брата.

Анита описује агонију која је уништила њихову породицу:

- И ја сам се распадала, али рекла сам Миши да се морамо да се приберемо због Иване. Она је била у осјетљивим годинама, имала је 14, остала је без вољеног старијег брата, а онда је гледала и нас двоје који само плачемо и ћутимо. Наша девојчица патила је сама.

Тагови :

Мишо Ковач

Анита Батурина

Самоубиство

трагедија

