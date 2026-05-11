Вук Костић о родитељству: ''Ваљало би да добијем дијете''

11.05.2026 13:28

Вук Костић глумац гостује у емисији
Фото: YouTube/Screenshot/K1 televizija

Глумац Вук Костић (46) важи за једног од најпожељнијих на сцени. Иако је закорачио у пету деценију и још није стао на „луди камен“, глумац је једном приликом говорио о браку и очинству.

– Срећа је у малим стварима, није срећан онај ко много има, него онај коме мало треба. Ваљало би да добијем дијете, то је једино што ми је битно. Остварио сам се као глумац, не патим од тога да будем успјешнији. Данас не смијеш много да причаш о томе да си срећан, одмах почну да те мрзе. Волим ствари које имам и његујем, здравље ми је битно, и још само недостаје то остварење родитељске улоге – причао је Вук Костић.

Глумац никада није крио колико му је значио отац, легендарни Михајло Костић Пљака, чији је прерани одлазак оставио дубок траг у његовом животу. Када је остао без њега, Вук је имао само 22 године и тек је започињао свој професионални пут, због чега му је тај губитак био још тежи.

Ипак, оно што је остало заувијек јесте пример очинске љубави којој се и данас диви.

– Одрастао сам гледајући складан брак, и сви око мене га имају. То је прво оно што утиче на тебе, сви кумови моји имају складан брак. Мораш да имаш неки циљ, али биће онако како буде. Волио бих, то је моја жеља, такав је био мој ћале према мени, и моја мајка према оцу. Брак је света тајна, кад сте једно. Људи се угледају на односе у породици, угледају се на родитеље. Мој тата је држао моју маму као мало воде на длану, ја бих тако исто волио – истакао је глумац, па наставио:

– И знам да бих волио да будем отац какав је он био. Волио бих да будем ћале на том нивоу. Можда се чак и плашим да не бих могао да будем толико добар ћале као што је он био. Али страх од неуспјеха је неуспјех сам по себи – рекао је Вук Костић о очинству једном приликом.

Иначе, Иако детаљи о типу жене који привлачи Костића остају мистерија, он је јасно изразио свој став према тренду пластичних операција.

Глумац није склон савременим естетским интервенцијама које многе жене данас практикују, а каже и да му такве неће рађати дјецу.

- Да, па то сигурно није мој тип жене. Та ми неће рађати дјецу и ићи пред стару мајку сигурно. А то који је мој тип жене, то само та жена зна - изјавио је Костић за Блиц својевремено.

