Колико кафе дневно је довољно одраслој особи?

11.05.2026 14:07

Кафа је многима неизоставан дио јутарњег ритуала, али стручњаци упозоравају да граница између корисне навике и претјеривања није далеко.

Према већини здравствених препорука, до 400 милиграма кофеина дневно сматра се безбједном количином за већину здравих одраслих особа. То је отприлике три до четири шољице кафе, у зависности од јачине напитка и начина припреме.

Све преко тога може изазвати несаницу, нервозу, убрзан рад срца, дрхтавицу и проблеме са варењем, посебно ако се кафа пије у кратким временским размацима.

Зашто неком смета већ друга шољица?

Организам не реагује исто код свих људи. На осјетљивост на кофеин утичу генетика, тјелесна тежина, године, навике спавања и опште здравствено стање.

Неки без проблема попију неколико јаких кафа дневно, док други већ након друге шољице осјећају немир, лупање срца или дрхтавицу.

Стручњаци савјетују да се, осим количине кафе, прати и реакција организма — ако вас кафа више „тресе“ него што вас разбуђује, вјероватно је вријеме да смањите унос.

Кафа и сан нису добри савезници

Кофеин може остати у организму сатима. Зато поподневна кафа често утиче на сан тек увече, када покушавамо да заспимо.

Истраживања показују да кофеин унесен и до шест сати прије спавања може скратити ноћни сан и нарушити његов квалитет. Због тога се препоручује да посљедњу кафу попијете најкасније до средине поподнева, нарочито ако већ имате проблема са несаницом.

Ко треба да буде посебно опрезан?

Одређеним групама људи савјетује се знатно мањи унос кофеина — око 200 милиграма дневно или мање. То се односи на труднице, дојиље, особе са високим крвним притиском, срчаним тегобама, анксиозношћу и хроничном несаницом.

Важно је знати и да кофеин не долази само из кафе. Има га и у енергетским пићима, црном и зеленом чају, какаоу и неким газираним напицима.

Како уживати у кафи без претјеривања?

Стручњаци не савјетују потпуно одрицање од кафе, већ паметнији приступ:

  • бирајте квалитетнију кафу умјесто већих количина
  • пијте је спорије и уживајте у ритуалу
  • уз сваку шољицу попијте и чашу воде
  • дио дана замијените кафом без кофеина или биљним чајем
Тако можете задржати ужитак и енергију коју кафа пружа, а избјећи непријатне посљедице претјераног уноса кофеина.

