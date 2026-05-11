Колико кафе дневно је довољно одраслој особи?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кафа је многима неизоставан дио јутарњег ритуала, али стручњаци упозоравају да граница између корисне навике и претјеривања није далеко.
Према већини здравствених препорука, до 400 милиграма кофеина дневно сматра се безбједном количином за већину здравих одраслих особа. То је отприлике три до четири шољице кафе, у зависности од јачине напитка и начина припреме.
Република Српска
Којић: Нервоза Муслимана достигла тачку кључања
Све преко тога може изазвати несаницу, нервозу, убрзан рад срца, дрхтавицу и проблеме са варењем, посебно ако се кафа пије у кратким временским размацима.
Организам не реагује исто код свих људи. На осјетљивост на кофеин утичу генетика, тјелесна тежина, године, навике спавања и опште здравствено стање.
Неки без проблема попију неколико јаких кафа дневно, док други већ након друге шољице осјећају немир, лупање срца или дрхтавицу.
Република Српска
Тадић: Покајаће се они који су вјеровали да је Шмит јачи од Српске
Стручњаци савјетују да се, осим количине кафе, прати и реакција организма — ако вас кафа више „тресе“ него што вас разбуђује, вјероватно је вријеме да смањите унос.
Кофеин може остати у организму сатима. Зато поподневна кафа често утиче на сан тек увече, када покушавамо да заспимо.
Истраживања показују да кофеин унесен и до шест сати прије спавања може скратити ноћни сан и нарушити његов квалитет. Због тога се препоручује да посљедњу кафу попијете најкасније до средине поподнева, нарочито ако већ имате проблема са несаницом.
Савјети
Отјерајте мраве и мушице из куће без хемије: Ево шта вам је потребно
Одређеним групама људи савјетује се знатно мањи унос кофеина — око 200 милиграма дневно или мање. То се односи на труднице, дојиље, особе са високим крвним притиском, срчаним тегобама, анксиозношћу и хроничном несаницом.
Важно је знати и да кофеин не долази само из кафе. Има га и у енергетским пићима, црном и зеленом чају, какаоу и неким газираним напицима.
Стручњаци не савјетују потпуно одрицање од кафе, већ паметнији приступ:
Економија
Укида се једна од најпознатијих новчаница евра
Тако можете задржати ужитак и енергију коју кафа пружа, а избјећи непријатне посљедице претјераног уноса кофеина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч5
Сцена
2 ч0
Бања Лука
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Здравље
4 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
15
59
15
55
15
42
15
39
15
21
Тренутно на програму