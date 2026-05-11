Тадић: Покајаће се они који су вјеровали да је Шмит јачи од Српске

Вјерујем да се, уз странце обрукане покушајем да Кристијан Шмит узурпира функцију високог представника, сада највише кају припадници СИПА, Тужилаштва и Суда БиХ из Српске, који се оглушише о позив своје Републике и тиме је накратко ослабише, изгледа мислећи да је Шмит јачи од ње, поручио је Огњен Тадић правник.
Ова реакција долази након што је Канцеларија високог представника објавила званично саопштење у којем се наводи да Кристијан Шмит окончава свој мандат након готово пет година проведених у БиХ.
Тадић се својим коментаром осврнуо и на раније медијске натписе о слабом одзиву српских представника да напусте заједничке институције БиХ, сугеришући да је вријеме показало колико је лоша била њихова процјена о односу снага између Српске и Шмитове администрације.
Vjerujem da se, uz strance obrukane pokušajem da K. Šmit uzurpira funkciju visokog predstavnika, sada najviše kaju pripadnici SIPA, Tužilaštva i Suda BiH iz Srpske, koji se oglušiše o poziv svoje Republike i time je nakratko oslabiše, izgleda misleći da je K. Šmit jači od nje. pic.twitter.com/xWnK1V9OLA— Ognjen Tadić (@ognjen_tadic) May 11, 2026
