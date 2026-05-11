Кресојевић испрозивао Бланушу: Тражимо ли кандидата или будућег предсједника Српске

Претходних дана све је гласнија прича да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић има тајни план и да би могао повући неочекиван потез и прије коначног договора са СДС-ом.
У центру пажње налази се управо Станивуковић и његове наредне политичке одлуке, као и Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предстојеће изборе.
Главни одбор СДС-а давно је донио одлуку да Блануша буде кандидат за предсједника Српске, али нису сви из опозиције сагласни с том најавом.
Посланик ПДП-а Бојан Кресојевић потврдио је незадовољство кандидатуром Бранка Блануше те подсјетио да је изгубио на пријевременим изборима у новембру 2025. године.
"Да ли тражимо кандидата за предсједника или будућег предсједника Републике Српске?", упитао је Кресојевић.
Кресојевић је подсјетио да је Станивуковић побиједио за градоначелника Бањалуке 2020. године када је Блануша подржао противничког кандидата и поново 2024. године када је Блануша, такође, подржао противничког кандидата.
"Да је Драшко изгубио на пријевременим изборима не би добио подршку опозиције да се кандидује за предсједника у наредних 25 година?!
Блануша је изгубио на пријевременим изборима у новембру 2025. године када је Бањалука донијела разлику од 15.000 гласова. Прије Драшковог доласка ниједан опозициони кандидат у посљедњих 20 година није остварио разлику већу од 10.000 гласова", рекао је Кресојевић.
Све је јасније је да су у опозицији појачани унутрашњи политички притисци и редефинисање односа снага због чега се све гласније говори о њиховом расколу.
Наредни период могао би донијети нова прегруписавања унутар опозиције, али и потенцијално продубљивање постојећих подјела, што би се могло одразити и на коначан исход избора у октобру.
