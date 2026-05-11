Додик: Сорека, вријеме је за Pizzu Responsabilitа

Кристијан Шмит је поднио оставку сам себи. Вријеме које је обиљежио завршило се прије него што је он сам стигао да то схвати. А Луиђи Сорека? Он још увијек стоји на истој позицији, као да се календар заглавио негдје у 2022. години, написао је Милорад Додик предсједник СНСД-а у ауторском тексту.
Ауторски текст, објављен на dodik.net, преносимо у цјелости:
"Умјесто да буде европски представник који гради и помирује, Сорека је остао заробљеник једног старог наратива. Језиком пице, а Италијан је па му пристаје, никада није престао да ужива у Pizza Murphy са старим сиром Бајденом. Ту танку, препознатљиву америчко-бриселску комбинацију: пуно реторике и притиска са санкцијама и нимало реалности.
Преспавао је геополитичке тектонске промјене, преспавао је унутрашње потенцијале БиХ на којима је могао озбиљно да ради, и умјесто тога се претворио у сарајевског селебритија који подилази готово искључиво жељама једне политичке елите и града у којем тренутно борави.
Говорећи и даље језиком пице: можда Сорека има моцарелу. Можда чак има и Босиљак (са великим Б, наравно). Али оно што сваку пицу чини пицом – чврсту, поуздану подлогу – никада није ни покушао да направи.
А та подлога је морала бити сасвим јасна: досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума и Устава БиХ, те признавање историјске чињенице да је српски народ на простору БиХ поднио најтеже жртве у рату који се водио, између осталог, и у име европских вриједности које Сорека наводно представља. Италија, као ни Сарајево у којем ужива, у том рату није баш била на страни која је побједом ударила темеље модерне Европе.
Но, није било тешко уочити да Pizza Murphy више не стоји на менију, а рендани Бајден се распадао по поду историје. Сорека је очито вјеровао да ће једна баварска кифла бити довољна замјена за све. Грицкао ју је дуго. Сад више ни баварске кифле нема.
Вријеме је за праву, поштену италијанску пицу. Зове се Responsabilitа.
Подлога је једноставна и зове се одговорност. Једини зачин који јој заиста треба зове се оставка.
Јер чак и најбоља пица, ако предуго стоји, изгуби и укус и сврху. А позиција коју Сорека упорно држи већ одавно је управо таква: хладна, застарјела и потпуно нејестива. Владавина права по Сореки је да странац мимо Устава земље наводно има право да намеће закон, а онда да у неуставном суду организује суђење, све са пресудом. Какав правник је Сорека!
Само је питање да ли Сорека то још увијек осјећа?
Зато је у Бањалуци дочекан громогласном тишином, уз неартикулисани кез 'многобројно' присутних".
