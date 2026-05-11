Којић: Нервоза Муслимана достигла тачку кључања

11.05.2026 14:00

Нервоза муслимана достигла је тачку кључања, а доказ за то је и пријава директора Меморијалног центра Сребреница против предсједника СНСД-а Милорада Додика због изјава о команданту Војске Републике Српске Ратку Младићу, изјавио је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.

"Оно што је рекао Додик мисли сваки Србин, а Емир Суљагић и јарани из Федерације БиХ окуражени пресудом Војину Павловићу и Миодрагу Малићу не раде ништа друго него шаљу тужбе са жељом да се утамничи што више слободноумних људи који разбијају лажни мит о лажном геноциду", рекао је Којић за Срну.

Он је констатовао да Суљагићу и његовим истомишљеницима не иде на руку ни што им одлази пријатељ Кристијан Шмит, јер су свјесни да ће и допуне Кривичног закона БиХ, које је наметнуо Валентин Инцко и по којем су пресуђени Павловић и Малић, ускоро бити ван снаге јер су неодрживе.

"Нисмо видјели да је Суљагић, који је укопао оца у Поточаре, реаговао када су Србе називали ђиканима, нити је ишта рекао с циљем суживота и помирења, већ својом запаљивом реториком чини све како би се одржао у фотељи директора тог центра, који је све осим онога што би требао бити", додао је Којић.

Он је подсјетио да је Суљагић и њега пријављивао полицији, али да је доказао да нема никакве везе са наводима из пријаве и да је директор Меморијалног центра Сребреница спекулант и манипулатор.

"Сваки важнији датум за српски народ он жели да засјени, па тако и дан формирања Војске Републике Српске пријавом којом се хвали. Суљагић би да има и улогу жртве и тужиоца, али и судије и директора Центра, што само показује о каквом човјеку и згубидану се ради", навео је Којић.

Истичући да Суљагићу ништа није свето, ни жене ни дјеца ни живи ни мртви, Којић је рекао да би он све то да стави у службу својих кварних намјера и медијских спинова.

"Зна се и из које кухиње иде ова пријава и ко је налогодавац јер се ФБиХ и политичко Сарајево не могу помирити са чињеницом да је Додик политички жив и што се издигао из онога што су му спремали уз помоћ Суда БиХ и Шмита, баш као што је и пријава против Мирослава Краљевића додатни притисак јер у поступку који се води против њега не могу да докажу да је крив, па сада посежу за оптужницом за вербални деликт", додао је Којић.

Суљагићу и његовим јаранима Којић је поручио да Срби неће престати да говоре истину и да их не могу заплашити никaквим пријавама, имајући у виду и то да ће наметнути закони врло брзо бити стављени ван снаге.

