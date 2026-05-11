Укида се једна од најпознатијих новчаница евра

Аутор:АТВ
Коментари:0
Европска централна банка приводи крају опсежан процес редизајна евро новчаница, а коначна одлука о томе како ће изгледати новац који ћемо користити очекује се већ током ове, 2026. године.
Процес који је покренут крајем 2021. године ушао је у своју завршну фазу. Између двије теме – „Европска култура“ те „Ријеке и птице“ – стручњаци и јавност ће изабрати визуелни идентитет који ће се у новчаницима наћи неколико година након усвајања коначног дизајна.
Ипак, оно што највише занима грађане јесте судбина најкрупнијих апоена. Како је потврђено, новчаница од 500 евра дефинитивно неће бити дио нове серије. ЕЦБ је раније зауставила њену производњу, а иако се популарна „љубичаста“ новчаница неће поново штампати, она и даље остаје законско средство плаћања. Власници ових апоена не треба да паниче – они се могу користити и даље, без временског ограничења.
Ове измјене и те како су важне за грађане Републике Српске и БиХ. С обзиром на то да је евро примарна валута за штедњу, али и незаобилазан фактор у трговини и међународним трансакцијама, свака промјена у еврозони директно се рефлектује на домаће тржиште. Из ЕЦБ-а поручују да је циљ редизајна повећана безбједност и теже кривотворење, али и еколошки прихватљивија израда.
Док Европа мијења свој изглед, и Босна и Херцеговина не сједи скрштених руку. Према најавама, 2028. године можемо очекивати и модернизацију домаће валуте. Конвертибилна марка би тада требало да добије нове новчанице са унапријеђеним сигурносним обиљежјима, пратећи свјетске стандарде у изради новца, преноси РТВ Слон.
