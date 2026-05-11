Маричић: Колико ће нова запошљавања у Градској управи коштати грађане?

Умјесто најављене реорганизације и смањења броја запослених, бањалучка Градска управа расписала је нови конкурс за пријем 21 радника, иако већ запошљава више од 1.000 људи, упозорио је предсједник Градског одбора СНСД-а Горан Маричић.
Маричић истиче да су тиме поново доведена у питање ранија обећања градоначелника о рационализацији администрације, као и тврдње да је у Градској управи чак 200 запослених вишак.
“Јасно је да је тај број сада далеко већи. С обзиром на то да се ближи предизборна кампања, број запослених у Градској управи ће само наставити да расте”, навео је Маричић.
Он подсјећа и на налазе Главне службе за ревизију, према којима је систематизација радних мјеста у Градској управи мијењана готово 30 пута, што, како тврди, показује континуирано ширење администрације.
“Колико ће нова запошљавања коштати грађане Бањалуке? Колико је запослених у Градској управи? Колико се новца издваја за плате- питања су на која из Градске управе нема одговора”, навео је Маричић.
