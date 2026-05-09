Бањалука обиљежила Дан побједе: Марш Бесмртног пука подсјетио да хероји не умиру

Ни Бањалука не заборавља јунаке који су у херојској борби против фашизма дали животе за будуће генерације. Централним бањалучким улицама прошао је марш "Бесмртног пука" поводом 9. маја - Дана побједе над фашизмом.
Фотографије предака поносно су потомци носили улицама Бањалуке. Марш Бесмртног пука и ове године подсјетио је да хероји не умиру док их се сјећамо. Лица оних који су живот дали за слободу носили су грађани свих генерација, уз поруку да жртва српског народа у борби против фашизма никада не смије да буде заборављена. Управо зато Дан побједе није само сјећање на прошлост већ и обавеза да се чувају мир, слобода и заједништво.
У Бањалуци је данас обиљежен Дан побједе над фашизмом уз поруке да сјећање на жртве и борбу против фашизма не смију изблиједити, грађани и званичници положили су вијенце и цвијеће на Тргу палих бораца док је марш Бесмртног пука још једном подсјетио на страдање и херојство у ослободилачким ратовима.
Побједа над фашизмом, није била побједа само једног народа, већ свих који су стали против зла и терора.
"Данас на дан када обиљежавамо побједу над највећим злом и терором човјечанства ми Срби као народ опет позивамо на слободу, мир, и живот али наравно и суживот да живимо једни са другима јер тада кад је побјеђено зло славили су свих вјера било који човјек и било која нација", навео је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Хероји не смију бити заборављени. На простору бивше Југославије у Другом свјетском рату страдало је 1,7 милиона људи, међу којима је највише било Срба. Управо зато, поручујe Петар Ђокић, идеја слободе, мира и антифашизма мора да се преноси на нове генерације као трајна опомена, али и завјет будућности.
"Опредељење Републике Српске је живот у миру, живот у слободи, равноправности са свима другима који живе са нама или поред нас. Желимо да РС настави да се развија као слободна заједница равноправних људи и да увијек будемо оријентисани да његујемо слободу и чувамо мир", јасан је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.
Дан побједе је, поручује руски амбасадор у БиХ, симбол заједништва и очувања братских вриједности.
"И ова могућност која је још један доказ солидарности између наших братских народа и одбране наших заједничких вриједности, знате, пријатељство можемо причати пуно о њему али оно мора бити основано чињеницама и управо сада ја сам веома задовољан да руководство Српске се налази у Москви", рекао је амбасадор Руске федерације у БиХ Игор Калабухов.
Слобода је, кажу, најсветија српска ријеч. Уз фотографије предака који су били спремни да жртвују живот како би будуће генерације живјеле у миру, послата је и порука да српски народ и данас бира мир, суживот и слободу.
