Скандал у елитној лондонској школи: Наставница отпуштена због везе са учеником

Наставница у школи у лондонској четврти Чизвик отпуштена је након оптужби да је имала сексуални однос са једним учеником, пренијели су данас британски медији.
Жена, која је била популарна међу запосленима, одмах је отпуштена из школе у западном Лондону након што је тинејџер пријавио непримерени контакт, пренио је ГБ њуз.
Отпуштање је услиједило након што је ученик, за кога се претпоставља да је у раним тинејџерским годинама, открио другом члану наставног особља сексуално експлицитне поруке које је примио од наставнице.
Након што је школско особље прегледало дјечаков мобилни телефон, одмах је покренуло формалну интерну истрагу о његовим наводима.
Истрага је завршена раније ове недјеље формалним отпуштањем наставнице из школе.
Школа, која је међу најбољима у Енглеској, брзо је реаговала након што је жалба поднијета, а интерни процес је убрзан од почетне пријаве до отказа наставници, која је раније сматрана популарном личношћу у високо оцијењеној државној школи, прије него што су се појавиле оптужбе.
Директорка школе Лаура Еленер обавестила је родитеље 1.200 ученика о отпуштању путем писма послатог раније ове недјеље.
"Жељела сам да вас обавестим да смо недавно са највећом пажњом и озбиљношћу рјешавали наводе у вези са чланом нашег особља. Пратили смо све потребне процедуре и извршили неопходне пријаве. Као резултат тога, чланица наставног особља је одмах напустила школу", навела је у писму Еленер преноси Танјуг.
