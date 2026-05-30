Шок на Ролан Гаросу: Још један од фаворита испао од анонимуса

30.05.2026 14:53

Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Париз је добио још један тениски трилер који ће се препричавати и ново велико изненађење на Ролан Гаросу. Амерички тенисер Закари Свајда приредио је сензацију и елиминисао фаворизованог Аргентинца Франсиска Серундола у мечу пуном преокрета, тензије и драме која је трајала до самог краја.

У окршају 3. кола Серундоло, 26. носилац турнира, ушао је као апсолутни фаворит, али је Свајда (АТП 85) показао да ранкинг у оваквим мечевима често губи сваки значај.

Меч је био права клацкалица – серије брејкова, падови концентрације и константна борба за сваки поен. Серундоло је имао своје тренутке, али није успевао да преломи дуел у своју корист, док је Свајда у кључним тренуцима остао смирен и хладан као да игра најважнији меч каријере.

Американац је изненадио ривала и повео са 2:0. Услиједио је велики преокрет пошто је Серундолу успио да подигне ниво игре и изједначи на 2:2.

Одлучујући сет донио је потпуну драму – резултат се ломио гем за гем, а у завршници је Свајда искористио пад концентрације Аргентинца и дошао до огромне побједе.

