Невјероватно: Нико од преосталих на Ролан Гаросу нема гренд слем титулу

Аутор:Славиша Ђурковић
Нико од преосталих тенисера на Ролан Гаросу није освојио ниједан грен слем у каријеру. Након пораза Новака Ђоковића, Париз ће ове године некоме донијети круну каријере, а не само Ролан Гароса.
Претходно је турнир напустио Јаник Синер, а Карлос Алкараз је прескочио ове године такмичење. Најискуснији на овом нивоу игре је Александар Зверев који је три пута играо у гренд слем финалима, али их је и губио.
Ипак, нема Доминика Тима који га је поразио у финалу Ју-ес опена, ни Карлоса Алкараза који га је поразио прије двије године управо у Паризу. Јаник Синер га је коштао титуле на Аустралијан опену прошле године, а сада када нема ни Ђоковића, Зверев је најозбиљнији кандидат за титулу.
Искуство има и Матео Беретини који је 2021. године играо финале Вимблдона, али тада га је зауставио Новак Ђоковић.
Близу финала су били Феликс Оже-Алијасим, Франсис Тијафо и Пабло Карењо Буста, који су у каријери стизали до полуфинала гренд слем турнира, али никада до меча за титулу. Годинама у врху тениса је и Андреј Рубљов који је играо четвртфинала на свим гренд слем турнирима, али никада даље од тога није отишао.
Ролан Гарос је након испадања Новака Ђоковића постао мјесто које ће некоме обиљежити каријеру.
Кладионице највећу шансу дају Александру Звереву, који је за њих био фаворит и прије испадања Ђоковића и Касперу Руду.
