Бањалучанка Сара Микача у полуфиналу турнира у Хрватској

Аутор:АТВ
Коментари:1
Тенисерка из Бањалуке Сара Микача пласирала се у полуфинале ИТФ W35 Бол 2 турнира гдје ће играти против Валентине Иванов за финале.
У посљедњем мечу славила је против Јуле Нимајер из Њемачке са 2:0 за два сата игре (7:6, 6:2).
Микача је у квалификацијама била боља од Хрватице Ники Томељак и Украјинке Јелизавете Туш. На главној сцени била је боља од Словакиње Викторије Морвајове са 2:0 у сетовима.
У осмини финала била је боља од Италијанке Викторије Паганети са 2:1 у сетовима, а на крају је пала и Нијемица Нимајер.
W35 Бол 2 је професионални женски тениски турнир који се игра у склопу ITF World Tennis Tour-а. Овакви турнири су одскочна даска за младе тенисерке које тек граде професионалну каријеру, као и за искусније играчице које желе да освоје бодове за ВТА (WTA) листу како би се пласирале на веће WTA турнире и Грен слемове.
Cup tree provided by Sofascore
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
42
17
23
17
19
17
14
17
10
Тренутно на програму