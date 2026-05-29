Бањалучанка Сара Микача у полуфиналу турнира у Хрватској

29.05.2026 15:29

Тенисерка из Бањалуке Сара Микача пласирала се у полуфинале ИТФ W35 Бол 2 турнира гдје ће играти против Валентине Иванов за финале.

У посљедњем мечу славила је против Јуле Нимајер из Њемачке са 2:0 за два сата игре (7:6, 6:2).

Микача је у квалификацијама била боља од Хрватице Ники Томељак и Украјинке Јелизавете Туш. На главној сцени била је боља од Словакиње Викторије Морвајове са 2:0 у сетовима.

У осмини финала била је боља од Италијанке Викторије Паганети са 2:1 у сетовима, а на крају је пала и Нијемица Нимајер.

W35 Бол 2 је професионални женски тениски турнир који се игра у склопу ITF World Tennis Tour-а. Овакви турнири су одскочна даска за младе тенисерке које тек граде професионалну каријеру, као и за искусније играчице које желе да освоје бодове за ВТА (WTA) листу како би се пласирале на веће WTA турнире и Грен слемове.

