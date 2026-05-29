Обрачун у ФБиХ због уложака и менструације

Премијер Кантона Сарајево у оставци Нихад Ук јуче је објавио да ће сарајевске ученице основних школа имати бесплатне улошке. То је изазвало медијско препуцавање јер се у читаву причу укључила водитељка Зерина Патковић.
Ук је то поручио поводом Међународног дана менструалне хигијене, даном којим се подиже свијет о менструалном здрављу.
Патковић је реаговала након ове објаве и поручила како се треба озаконити плаћено одсуство жена с посла током менструалног циклуса.
Каже и како се неким иницијативама скупљају политички поени.
“Лијепа иницијатива, али ако већ жели урадити нешто корисно (а не само скупљати поене и додворавати се јавности подјелом уложака) премијер би могао предложити усвајање закона о плаћеном одсуству жена с посла током менструалног циклуса како већина нас у тим данима не би морала ићи на посао “накљукане” бруфенима и осталим таблетама против болова”, написала је Патковић.
