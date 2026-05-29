Лоше вијести за Ђоковића на РГ: Најтежи могући ривал у четвртфиналу прошао даље

29.05.2026 16:23

Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Руски тенисер Андреј Рубљов пласирао се у осмину финала Ролан Гароса, пошто је у трећој рунди на стадиону Сузан Ленглен избацио Нуна Боржеша из Португала са 3-0, по сетовима 7:5, 7:6(2), 7:6(2).

Укупно 13. тенисер свијета, који је на папиру други најтежи ривал Новака Ђоковића у четвртфиналу, иза Алекса де Минора, али реално најтежи, када знамо ниво игре њега у односу на Аустралијанца на шљаци, је у првом сету у једанаестом гему брејкнуо Боржеша.

У другом сету смо гледали низ одузетих сетова од другог до петог гема, за разлику од трећег, у којем их није било. Ипак, оба су завршена на идентичан начин, тај-брејком, током ког је Нуно освојио само два поена.

Након окршаја, упитан је како је успио да остане смирен током сусрета, а Рубљов се потом и нашалио на свој рачун, пошто је познат као неко ко лако изгуби живце и често ломи рекета, а чак и удара самога себе.

- Нисам добра особа за питање. Знаш оног Луни Тунс Тасманијанског ђавола? Оног који је луд? То се дешава у мојој глави - рекао је Рубљов.

Управо ће Алекс де Минор или Јакуб Меншик бити са друге стране мреже у осмини финала, а Андреј Рубљов сада има дан одмора и опоравка.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

