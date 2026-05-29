Вишковић о шансама Ђоковића након пораза Синера: Не отвара се

АТВ
29.05.2026 11:05

Новак Ђоковић из Србије присуствује паузи другог кола мушког појединачног меча против Валентина Ројеа из Француске на Отвореном првенству Француске у Паризу, сриједа, 27. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Јаник Синер завршио је своје такмичење на Ролан Гаросу, након чега су многи устврдили да се сада отворио пут Новаку Ђоковићу за освајање титуле.

Ово је прокоментарисао и угледни српски новинар Небојша Вишковић.

"Мислим да више никада неће изгубити меч у коме је имао 6:3, 6:2, 5:1. Али, некако већ неко вријеме очекујемо неочекивано. Синер игра атомски тенис, али није супермен. Негдје је морало да пукне – да ли ће то бити форма, да ли ће бити физика, да ли ће бити повреда, данас се испоставило да је физичко стање, да се лоше осјећао“, почео је Вишковић.

Говорио је Вишко и о коментарима јавности да се Синеру гледа кроз прсте, али истиче да је одговорност на тениским тијелима која морају тачно да кажу шта може, а шта не.

А шта то значи за Новака?

"Сви су кренули – отвара се Новаку. Људи, не отвара се Новаку, полако. Новак против Синера тек у финалу може да игра, до тада паклен жријеб – Фонсека, па Руд, па Де Минор или Рубљов, па Зверев евентуално у полуфиналу.. Полако, ово може бити вјетар у леђа за Новака, али прва препрека је Фонсека и неће бити лака“, рекао је он, преноси "Спорт клуб".

