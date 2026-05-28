Синер: Ово нема везе са врућином, јутрос сам осјетио проблем

Јаник Синер је шокантно испао у 2. колу Ролан Гароса од аутсајдера Хозеа Мануела Серундола, мучећи се са врућином и слабошћу од завршнице трећег сета. Иако је био надомак побједе од 3:0, позлило му је и ситуација се потпуно преокренула у корист Аргентинца.
Послије меча, Синер је на конференцији за новинаре причао како се осјећао и шта се догодило.
„Нисам се осјећао баш добро на терену, али то се догађа. Био сам у доброј позицији и у трећем сету, нисам могао сервисом то да ‘завршим’. Послије тога сам се мало мучио. Ипак, наравно, честитам Серундолу. Не желим ни на који начин да му умањим успјех. Играо је веома добар меч, посебно на крају. То је спорт“, рекао је Јаник Синер послије меча у којем је прошао праву агонију.
Новинари су инсистирали да им опише кроз шта је прошао у тренуцима највеће агоније.
„Мучио сам се, ‘мутило’ ми се. Имао сам веома мало енергије. Покушао сам сервисом да се извучем из те ситуације, али нисам имао много снаге. У четвртом сету сам свјесно мало попустио, да бих сачувао снагу за пети. Био је веома битан тај први гем, у којем нисам издржао, а онда је све ишло низбрдо.“
Не памти да му је овако лоше било.
„Не могу да се сјетим када сам се посљедњи пут осјетио оволико слабо. Ипак, тако је како је. Покушао сам да останем како год на терену и био је то максимум. Штета је, јер сам играо заиста добро у прва два сета, као и у трећем.“
Признао је Италијан да му читавог дана није добро.
„Пробудио сам се јутрос и нисам се осјећао баш добро, па сам покушавао да играм краће поене. На почетку меча сам погађао ‘чисто’ и веома добро, али послије тога сам просто ударио у зид. То је то.“
Када је у току меча осјетио да ће му позлити?
„Можда је то било средином трећег сета, јер чак и у тренуцима у којима сам играо сјајан тенис нисам могао да нађем своју енергију. Била је то тешка ситуација, али понављам — такав је спорт. Било је вруће, али није било баш толико врело. Осјећао сам да је било сасвим ОК за играње. Искрено, ово нема везе са топлотом ни температуром, само је до мене. Догађа се.“
Да ли му је било лоше и претходних дана?
„Тешко је рећи. Мислим да је ово збир више ствари, а не само једне. Играо сам много и нисам имао довољно времена да се опоравим. Одиграо сам први меч на турниру веома добро, али када се вратиш дан послије на терен, немаш довољно времена за предах, иако нисам завршио прекасно.“
Како се осјећао јутрос?
„Јутрос сам осјетио да нисам добро спавао. Од када сам се пробудио, мучио сам се, али као што сви знате, то се догађа. На гренд слем турнирима обично имате неколико дана током којих се не осјећате перфектно. Данас је био тај дан.“
Подсјетили су га новинари и на то да му у Шангају није пријала влажност ваздуха. Синер је рекао да се такве ситуације догађају и поручио да му је сада само потребан одмор за Вимблдон.
„Било је веома тешко играти у Шангају, степен влажности ваздуха је био огроман, а у Аустралији је било веома, веома топло, памтим и то. Другачије је када играте на бетону, јер топлота долази и ‘одоздо’. Овдје је било топло, али било је ОК. Није да сам ‘умирао од врућине’. Мислим да је данас била потпуно другачија ситуација, али догађа се, иако је тешко прихватити због позиције у којој сам био и када се све ствари узму у обзир. Имаћу сада много времена за одмор, нећу играти ниједан турнир на трави прије Вимблдона, највјероватније. Потребно ми је сада да одморим, да се потпуно опоравим и ментално, а онда да се спремам да играм на Вимблдону.“
