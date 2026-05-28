ФБиХ се задужује на лондонској берзи за 1.6 милијарди КМ

28.05.2026 18:16

Фото: ATV

Влада ФБиХ донијела је коначну одлуку да се у јуну Федерација задужи на лондонској берзи у износу од 800 милиона евра ради прикупљања средстава за финансирање расхода и издатака утврђених Буџетом ФБиХ за 2026. годину.

Датум доспијећа је јуни 2031. године док камата износи 5,25 одсто годишње, пише Истрага.ба.

План да се Федерација БиХ додатно задужи донијет је такође у јануару 2026. године, одмах по усвајању новог буџета ФБиХ за 2026. годину у Парламенту ФБиХ. Буџет за 2026. годину износи 8.898.279,146 КМ што је за 649 милиона КМ више него прошлогодишњи.

У ФБиХ најављено повећање пензија, али не одмах

Већ у фебруару Влада ФБиХ је донијела више одлука о задужењу у укупном износу од 400 милиона КМ путем емисије трезорских записа ФБиХ на Сарајевској берзи вриједносних папира САСЕ ради прикупљања средстава за финансирања издатака утврђених Буџетом за 2026. годину.

