Пао ЕЕС систем на граници БиХ и Хрватске: Људи сатима заробљени у колонама

27.05.2026 18:48

На граничном прелазу Изачић – Личко Петрово Село данас, 27. маја, дошло је до вишечасовног колапса саобраћаја након пада европског ЕЕС система, због чега возачи и путници на високим температурама чекају и по три сата у километарским колонама.

Прелазак границе је практично парализован, преноси Аваз.

Формиране су километарске колоне аутомобила, а нестрпљење међу возачима и путницима расте.

„Нама је дошао полицајац и рекао да је систем пао и да не знају кад ће се поправити. Може бити за сат, два, три или пет. Уопште немају никакву информацију. Нас овд‌је на сунцу на 30 степени држе са малом д‌јецом. Људи гурају колица и питају да пређу границу а не могу. Баш је ужасна и јако тешка ситуација, много је мале д‌јеце. Ради се о ГП Изачић - Петрово Село“, казао је Елведин Мујагић за Аваз.

Због новонастале ситуације и дугих задржавања, апелује се на све возаче који планирају путовање према Хрватској и Европској унији да, уколико је могуће, одгоде пут или користе замјенске граничне прелазе.

Подсјећамо, ЕЕС (Entry/Exit System) је дигитални систем који је Европска унија увела за праћење уласка и изласка држављана трећих земаља, а који подразумијева узимање биометријских података.

