Цвијановић: Вријеме за затварање ОХР-а

Аутор:АТВ
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је Канцеларија високог представника /ОХР/ непотребна, сувишна, дотрајала и штетна институција, те је зато логично усвајање у Народној скупштини Републике Српске Декларације о затварању ОХР-а.
"Шта ће се даље дешавати - видјећемо, али оно што знамо јесте да су кренули велики захвати када је ријеч о редефинисању позиције ОХР-а, али и обрачун са бонским овлаштењима. Вријеме редефинисања је дошло, а крајњи циљ јесте укидање позиције високог представника и ОХР-а у БиХ", изјавила је Цвијановићева новинарима у Прњавору, а преноси Срна.
Цвијановићева је нагласила да је бесправно све што је радио ОХР.
"Желимо да покажемо да смо сналажљиви и да смо предано радили. Сваки међународни форум је прилика да се говори о оптерећењима која постоје у БиХ, а једно од њих јесте ОХР", истакла је Цвијановићева.
Посланици у Народној скупштини Републике Српске усвојили су јуче Декларацију о затварању Канцеларије високог представника /ОХР/ у којој се тражи да буде окончана функција високог представника у БиХ и затворен ОХР.
