Детаљи хапшења старлете Тамаре Бојанић

Старлета Тамара Бојанић, која је своју популарност стекла на друштвеним мрежама, ухапшена је претходне вечери због вожње под дејством алкохола.
Сада су испливали нови детаљи, а како Курир сазнаје, Тамара је возила насилничком вожњом, па молила полицију да јој не раде тест.
Такође, сазнали смо да је старлета у блиском односу са појединим припадницима Кавачког клана, а током инцидента од прошле вечери, она је дивљала преко Моста на Ади.
Подсјетимо, Бојанићка је тврдила да ју је бивши дечко претукао. На снимку, старлета је говорила да ју је њен дечко, физички напао, док је грцала у сузама и приказивала тренутну ситуацију у којој је била. Уз видео је тада додала потресне ријечи, називајући свог партнера "насилником" и тврдећи да он одбија да напусти њихов стан, као и да ју је поново пребио.
Старлета је недавно објавила преписку са партнером, а у истој се видело како јој он тражи новац на зајам, иако јој је већ дужан велику суму.
Тамара је одбила да му поново позајми новац, те је њихова препирка кулминирала и дошло је до жестоких увреда.
Подсјетимо, Тамара, некадашња тенисерка, је постала звезда сајтова за одрасле, често изазива лавину негативних коментара својим изјавама.
