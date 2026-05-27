Пенелопе Круз доживјела шок: Мислила сам да ћу умријети

АТВ
27.05.2026 14:52

Пенелопе Круз позира фотографима по доласку на премијеру филма на 79. међународном филмском фестивалу у Кану, јужна Француска, четвртак, 21. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Шпанска глумица Пенелопе Круз открила је да је током снимања новог филма доживјела озбиљан здравствени шок након што су јој љекари саопштили да постоји могућност да има анеуризме на мозгу.

Глумица је о трауматичном искуству говорила на конференцији за медије током фестивала у Кану, гд‌је је њен нови филм "The Black Ball" (Ла Бола Негра) премијерно приказан уз вишеминутне овације публике.

Како преноси Variety, Круз је објаснила да се све догодило непосредно прије снимања ноћних сцена у којима њен лик наступа као кабаретска извођачица пред војницима.

"Спремала сам се, стављала перику пред излазак на сет, када су ми рекли: Изгледа да имате анеуризму на мозгу", присјетила се глумица, преноси Аваз.

"Мислила сам да ћу умријети. Све је д‌јеловало потпуно нестварно" додала је.

Открила је да је наредног дана прошла додатне медицинске прегледе, након чега су љекари закључили да може наставити са снимањем филма, укључујући захтјевне сцене пјевања и плеса.

Глумица каже да је цијело искуство промијенило њен поглед на живот.

"Помислила сам да је право чудо што сам добро и да морам другачије гледати на све", изјавила је.

Такође је похвалила филмску екипу због подршке коју су јој пружили током тешког тренутка, истичући да је управо заједништво помогло да настави даље упркос страху и неизвјесности.

