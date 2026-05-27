СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ ухапсили су Радована Јелушића на граничном прелазу Иваница код Требиња, за којим је Тужилаштво КС расписало потјерницу 2019. године, потврђено је незванично за портал "Аваза".
Потјерница је расписана у оквиру предмета "Папирус" због сумње да је ово лице починило кривична дјела овјеравање неистинитог садржаја и кривотворење исправе и да је било члан међународне криминалне групе "Пинк Пантер".
Пао члан "Пинк пантера": Ухапшен Црногорац за којим се трагало годинама
Јелушић је ухапшен јуче у координацији с припадницима Граничне полиције БиХ, а након криминалистичке обраде предат је у даљу надлежност Тужилаштва Кантона Сарајево.
Ријеч је о особи која је више пута хапшена и полицији је познат више од деценије. Јелушић је прво ухапшен у Риму прије 15-ак година, а онда изручен Јапану гдје му се судило због пљачке златаре у центру Токија 2007. године. Касније је допуштено да му се суди у Црној Гори.
Овај Никшићанин је и 2012. године изручен из Шпаније у Црну Гору, а након што га је тражило више полиција у свијету због пљачку драгуљарница. 2015. године добио је седам година и два мјесеца затвора за пљачку и фалсификовање пасоша.
Он је био оптужен, да је заједно с Рифатом Хаџиахметовићем, однио накит вриједан 1,7 милиона евра. Касније је та пресуда укинута.
Исте године платио је 101.000 евра да се брани са слободе. Годину касније је правоснажно осуђен на пет година и шест мјесеци затвора. Ипак, он није био доступан правосудним органима у Црној Гори, па је 1. марта 2018. године ухапшен у Шпанији по потјерници црногорске полиције.
Није познато како, али је Јелушић поново успио напустити Црну Гору, па је 28. септембра 2020. године изручен с Кипра у Црну Гору.
(Аваз)
