Битно: Декларација о затварању ОХР-а

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о Декларацији о затварању ОХР-а.
Тридесет година након Дејтона, БиХ и даље има високог представника. Странца који може да намеће законе, мијења политичке одлуке и интервенише изнад домаћих институција. Зато је Народна скупштина Републике Српске ове седмице усвојила Декларацију о затварању ОХР-а и поручила да је вријеме да се оконча, како наводе, протекторални модел управљања БиХ.
Да ли је БиХ послије три деценије коначно спремна да сама управља политичким процесима? Да ли је ОХР годинама чувао стабилност или одржавао политичку зависност домаћих институција? И шта би се стварно десило када би Канцеларија високог представника сутра била затворена?
За 'Битно' говоре: Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Веселин Вујовић, посланик Српске демократске странке у Народној скупштини Републике Српске и Огњен Тадић, правник.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Весна Азић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
17
58
17
54
17
45
17
41
17
35
Тренутно на програму