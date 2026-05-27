Мађар хоће састанак са Зеленским – под једним условом

Мађарска влада је изложила услов под којим би се премијер Петер Мађар састао са предсједником Украјине Володимиром Зеленским, између осталог и ради разговора о ситуацији мађарске мањине у Украјини.
"Лични састанак између Петера Мађара и Володимира Зеленског је могућ ако Украјина испуни захтјеве мађарске стране у вези са рјешавањем ситуације мађарске мањине у Украјини", преноси Јуроњуз, позивајући се на портпароле мађарске владе.
Додали су да су технички преговори о овом питању у току и да би се појавила могућност састанка на високом нивоу ако се у тим разговорима постигне напредак.
Током протекле двије недјеље, мађарска влада је више пута помињала могући састанак између Мађара и Зеленског. Мађарски премијер је предложио Берегово у Закарпатској области као могуће мјесто за састанак.
Раније је објављено да Мађар жели већа права за мађарску мањину у Украјини пре него што деблокира напредак Кијева ка Европској унији.
