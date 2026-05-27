Скандал на Ролан Гаросу: Давидович Фокина остао без тренера усред Слема

Шпански тенисер Алехандро Давидович Фокина елиминисан је у другом колу Ролан Гароса од Аргентинца Тијага Тирантеа, а на трибинама није било његовог тренера Маријана Пуерте.
Како преноси "Марка", сарадња између играча из Малаге и аргентинског стручњака завршена је управо у Паризу.
Давидович ће, према истим наводима, од наредне турнеје на трави сарађивати са Пепом Клаветом, док га чека припремни период и нови почетак сезоне на овој подлози.
Одлука о прекиду сарадње долази након турбулентних дана у Паризу. Пуерта је име које је добро познато на теренима Ролан Гароса – 2005. године играо је финале против Рафаела Надала, када је Шпанац освојио прву од својих 14 титула на шљаци Париза. Касније је Аргентинац био и суспендован након позитивног допинг теста на супстанцу етилефрин током турнира.
"Блокирао је мене и моју супругу на телефону. Мислио сам да је добра особа, али није први пут да ово ради играчима."
Он је објаснио и како је дошло до прекида сарадње током турнира.
"Послао ми је веома дугу поруку у недељу, после првог меча против Џумхура, у којој је рекао да не жели да настави сарадњу. Није рекао ништа остатку тима и одлетио је у Мајами. Касније сам сазнао да је то већ радио и другим играчима раније. Изгледа да је то за њега нормално. Изневјерио нас је као особа, али нећу да га јурим. Он је одлучио да оде, бар до краја турнира. То није мој проблем, он је одрасла особа и доноси своје одлуке."
"Никада нисмо имали сукоб, све је било нормално. Блокирао је мене и моју супругу, и ништа ме више не може изненадити", додао је тенисер из Фуенхироле, који живи у Монте Карлу, преноси Б92
Када говори о томе да је касније сазнао да слична искуства имају и други играчи, Давидович се позвао на Американца Брендона Накашиму и српског тенисера Ласла Ђерае, који су, како наводи, раније имали сличне ситуације.
Давидовича сада очекују двонедељне припреме, а у сезони на трави ће га, уз Клавета, турнири одвести у Штутгарт или на Квинс.
