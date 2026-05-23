Италијани доминирали на Врбасу: Завршено Свјетско првенство

У Бањалуци је завршено ИЦФ Свјетско првенство у кајаку и кануу на дивљим водама.
Репрезентација Италије доминирала је у спусту са осам освојених медаља (пет златних, двије сребрне и једном бронзаном), а Французима, са 12 освојених медаља (5, златних, 4 сребрне и 3 бронзане) није било премца у спринту.
Кајак кану клуб “Врбас” још једном се показао као сјајан домаћин.
“Одрадили смо сјајан посао. Драго ми је што сви актери поново носе најбоље утиске из Бањалуке. На дјелу смо, још једном, показали да можемо да се носимо са организацијом највећих такмичења. Драго ми је и што су наши млади кајакаши осјетили драж Свјетског првенства и увјерен сам да ће им то бити од великог значаја за даљи спортски развој.” рекао је Никола Станковић, директор Кајак кану клуба Врбас.
Бањалуку ће по добром да памти и Анже Уранкар из Словеније.
“Увијек се добро осјећам на ријеци Врбас. Одлично сам се припремио за Свјетско првенство. Долазио сам у три наврата у Бањалуку како бих остварио свој циљ, а то је освајање златне медаље. Успио сам у томе и презадовољан сам. Мишљења сам да је на овом Свјетском првенству конкуренције била најјача до сада и зато ми је посебно драго што сам освојио злато. Желим и да се захвалим свима који су учествовали у организацији. Било је ово сјајних пар дана у Бањалуци.” рекао је Анже Уранкар који је по пети пут постао свјетски шампион у дисциплини К 1
Задовољни оствареним су и чланови кајак кану репрезентације Француске.
“Оно што је најважније је да смо као тим показали да смо најбоља репрезентација на свијету. Можда смо могли боље у индивидуалним тркама, али када се подвуче црта морамо да будемо задовољни бројем медаља које смо освојили. Бањалука се показала као сјајан домаћин. Овдје сам први пут био прије дванаест година и сваки пут када дођем пријатно се изненадим како се град развија. Људи су сјајни.” рекао је Тео Виен
На рачун организације стижу ријечи хвале и од челних људи Свјетске кајак кану федерације.
“Свјетско првенство је било беспријекорно организовано и желим да се захвалим кајак кану клубу Врбас на свему што је урадио да се протеклих дана у Бањалуци осјећамо као код своје куће. Још једном су положили велики испит. Осмијеси свих учесника најбољи су доказ мојих тврдњи. Имали смо сјајне резултате, а било је и неких пријатних изненађења што је увијек добра ствар за спорт.” Жан Зунграна, члан Извршног одбора Свјетске кајак кану федерације.
