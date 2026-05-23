Иран у Ормузу има помоћ какву нико није очекивао

Иран у Ормуском мореузу има помоћ коју нико није очекивао, па вјероватно ни они сами. Ради се о морским организмима који заробљеним бродовима наносе штету.
Више од 800 трговачких бродова и око 20.000 морнара мјесецима је заробљено у Перзијском заливу након ескалације сукоба у Ирану крајем фебруара, а сада се бродарска индустрија суочава с новим проблемом: морски организми и екстремни временски услови почели су да наносе озбиљну штету пловилима која стоје усидрена или плутају без кретања.
Како наводи британски магазин "ФТ", раст температуре воде доводи до убрзаног прекривања трупова бродова алгама, шкољкама, витичарима и медузама, што повећава отпор пловила, смањује ефикасност мотора и отежава евентуални излазак из региона када се поморски саобраћај поново отвори, преноси "Форбс Црна Гора".
Директор норвешке бродарске компаније Валениус Вилхелмсен, Ласе Кристоферсен, рекао је да њихов брод заглављен у Заливу већ показује озбиљне знакове обрастања.
“Када се брод не креће и само плута у топлим водама, долази до интензивног накупљања морских организама”, рекао је Кристоферсен.
Проблем није само естетске природе. Обрастање трупа повећава потрошњу горива због додатног отпора, док пијесак и морски организми зачепљују заштитне мреже и цјевоводе унутар система брода.
Ормуски мореуз од марта је практично затворен за већину међународног поморског саобраћаја, након сукоба између Ирана и америчко-израелских снага.
Према ријечима бродарских руководилаца и савјетника, бродовима је пролаз дозвољен само ако државе директно преговарају с Ираном или ако се плати накнада Исламској револуционарној гарди Ирана.
Директор њемачког бродарског гиганта Хапаг-Лојд, Ролф Хабен Јансен, казао је да је један њихов брод који је успио да напусти Залив морао да плови знатно спорије због огромне количине витичара на трупу и пропелеру.
Компанија је саопштила да су морски организми прекрили готово цијели пропелер и велики дио трупа, док је око 40 одсто доњег дијела брода било захваћено наслагама.
ФТ напомиње да политички застој између администрације америчког предсједника Доналда Трампа и Ирана не показује знакове смиривања. Трамп је прошле седмице поручио да је ирански предлог мировног споразума “неприхватљив” и да је прекид ватре “на апаратима”.
Маној Јадав рекао је за Фајненшел тајмс да посаде тешко долазе до резервних дјелова, јер власници бродова из безбједносних разлога избјегавају слање мањих пловила до усидрених танкера и теретних бродова.
На једном броду ГПС систем није радио више од двије седмице јер замјенски дио није могао бити достављен. У нормалним околностима, таква испорука трајала би један или два дана.
Поморске хуманитарне организације упозоравају да су многи чланови посада психолошки исцрпљени, без довољно посла, интернета и редовне комуникације с породицама.
“За њих је ово постало нека врста затвора”, рекао је Јадав.
Неке компаније успјеле су да организују смјене посада, укључујући танкерског оператера ТОРМ, али бродари упозоравају да све мање помораца жели да прихвати ангажмане на бродовима који улазе у Залив због неизвјесне безбједносне ситуације.
