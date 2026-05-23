Logo
Large banner

Мађар: Преговори о суспендованим средствима добро напредују

Аутор:

АТВ
23.05.2026 20:18

Коментари:

0
Петер Мађар
Фото: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да преговори о суспендованим средствима ЕУ добро напредују и да у четвртак, 28. маја, планира да у Бриселу потпише споразум о њиховом ослобађању.

Мађар је за РТЛ рекао да планира да у четвртак објави детаље споразума о средствима ЕУ.

Напоменуо је да је недавно неколико пута разговарао и размијенио писма са предсједником Европске комисије Урсулом фон дер Лајен о том питању, преноси "Срна".

Мађар ће разговарати и са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом и белгијским премијером Бартом де Вевером.

Он је навео да мађарска Влада предвиђа раст БДП-а у 2026. години на око два одсто или нешто више.

Мађарској су потребна средства како би ојачала своје државне финансије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Петер Мађар

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

мореуз Иран и Америка

Свијет

Техеран има један услов за отварање Ормуског мореуза

5 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Рокланд Комјунити Колеџу, у петак, 22. маја 2026. године, у Саферну, Њујорк.

Свијет

Трамп открио колике су шансе за споразум са Ираном

6 ч

0
Сунце у пустињи.

Свијет

Топлотни талас односи животе: Најмање 37 мртвих у Индији

6 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Свијет

Додик: Дијелимо бол с Кином

6 ч

0

  • Најновије

22

27

Шефица Шакира из БиХ пред судом

22

23

Иран у Ормузу има помоћ какву нико није очекивао

22

16

Игокеа напунила кош Широког Бријега

22

03

Ко ово уради ове недјеље, вјерује се да ће га цијеле године пратити малер

21

57

Италијани доминирали на Врбасу: Завршено Свјетско првенство

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner