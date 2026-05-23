Мађар: Преговори о суспендованим средствима добро напредују

Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да преговори о суспендованим средствима ЕУ добро напредују и да у четвртак, 28. маја, планира да у Бриселу потпише споразум о њиховом ослобађању.
Мађар је за РТЛ рекао да планира да у четвртак објави детаље споразума о средствима ЕУ.
Напоменуо је да је недавно неколико пута разговарао и размијенио писма са предсједником Европске комисије Урсулом фон дер Лајен о том питању, преноси "Срна".
Мађар ће разговарати и са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом и белгијским премијером Бартом де Вевером.
Он је навео да мађарска Влада предвиђа раст БДП-а у 2026. години на око два одсто или нешто више.
Мађарској су потребна средства како би ојачала своје државне финансије.
