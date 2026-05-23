Игокеа напунила кош Широког Бријега

Кошаркаши Игокее и Босне направиле су корак ка финалу плеј-офа пошто су у првим мечевима полуфинала савладали Широки Бријег и Слободу.
Игокеа је уписала рутинску побједу 107:87 на гостовању код Широког који се није најбоље снашао на почетку утакмицеи то га је скупо коштало. Чак 37 поена дала је Игокеа у првих 10 минута и тако ријешила питање побједника већ у првој дионици.
Џавон Бес са 19 и Нејт Пјер-Луис са 17 поена предводили су екипу из Александровца до тријумфа, на другој страни исто тако Шкедељ је постигао 19, а Бошњак 17 поена.
У другом полуфиналном окршају који је био доста неизвјеснији Босна је у Тузли савладала Слободу резутатом 73:66. Јусуф Нуркић са трибина гледао је повратак Тузлака који су у посљедњој дионици успјели да дођу на само поен заостатка, али су „студенти“ са двије везане тројке одбили овај налет и на крају стигли до побједе у првом мечу полуфинала.
Ковачевић је био најефикаснији у побједничкој екипи са 15 поена, а Халиловић је постигао 11, док је код Слободе Сани Чампара убацио 22 поена.
