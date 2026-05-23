Logo
Large banner

Игокеа напунила кош Широког Бријега

Аутор:

АТВ
23.05.2026 22:16

Коментари:

0
Игокеа напунила кош Широког Бријега
Фото: Pexels

Кошаркаши Игокее и Босне направиле су корак ка финалу плеј-офа пошто су у првим мечевима полуфинала савладали Широки Бријег и Слободу.

Игокеа је уписала рутинску побједу 107:87 на гостовању код Широког који се није најбоље снашао на почетку утакмицеи то га је скупо коштало. Чак 37 поена дала је Игокеа у првих 10 минута и тако ријешила питање побједника већ у првој дионици.

Џавон Бес са 19 и Нејт Пјер-Луис са 17 поена предводили су екипу из Александровца до тријумфа, на другој страни исто тако Шкедељ је постигао 19, а Бошњак 17 поена.

У другом полуфиналном окршају који је био доста неизвјеснији Босна је у Тузли савладала Слободу резутатом 73:66. Јусуф Нуркић са трибина гледао је повратак Тузлака који су у посљедњој дионици успјели да дођу на само поен заостатка, али су „студенти“ са двије везане тројке одбили овај налет и на крају стигли до побједе у првом мечу полуфинала.

Ковачевић је био најефикаснији у побједничкој екипи са 15 поена, а Халиловић је постигао 11, док је код Слободе Сани Чампара убацио 22 поена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Игокеа

кошарка

Широки Бријег

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

тренер Црвене звезде Саша Обрадовић

Кошарка

Обрадовић на излазним вратима Звезде, ево ко би могао да га замијени

1 д

0
Селектор потврдио: Никола Јокић игра за Србију овог љета!

Кошарка

Селектор потврдио: Никола Јокић игра за Србију овог љета!

1 д

0
Карлик Џонс објавио снимак из свлачионице, један детаљ ће посебно забољети навијаче Звезде

Кошарка

Карлик Џонс објавио снимак из свлачионице, један детаљ ће посебно забољети навијаче Звезде

1 д

0
Звезда - Партизан, полуфинале АБА лиге

Кошарка

Партизан потпуно размонтирао Звезду за финале АБА лиге

2 д

0

  • Најновије

22

27

Шефица Шакира из БиХ пред судом

22

23

Иран у Ормузу има помоћ какву нико није очекивао

22

16

Игокеа напунила кош Широког Бријега

22

03

Ко ово уради ове недјеље, вјерује се да ће га цијеле године пратити малер

21

57

Италијани доминирали на Врбасу: Завршено Свјетско првенство

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner