Партизан потпуно размонтирао Звезду за финале АБА лиге

Кошаркаши Партизана су први финалисти АБА лиге, пошто су и у другом мечу полуфиналне серије успјели да побиједе Црвену звезду, овога пута пред навијачима црвено-бијелих у дворани "Александар Николић".
И то су успјели да ураде на више него импресиван начин, пошто су водили са 20 поена разлике у неколико наврата. Тако сада чекају Дубаи или Будућност у борби за титулу - 78:89!
Утакмица је почела нападом Партизана, који је искористио разлику у рекету. Бруно Фернандо се одмах ослободио и брутално закуцао на самом почетку утакмице. Коди је стартовао утакмицу на плеју у Звезди, али није практично радио ништа на самом старту утакмице, Доста је гријешио. Бруно Фернандо је доста излуђивао одбрану црвено-бијелих, па је он само и уписивао поене код црно-бијелих. Коначно, Звезда је погодила тројку преко Џоела Боломбоја, вратио је Осетковски, па је и Боломбој погодио нову тројку - 7:8.
Успјела је Звезда потом да поведе, Чима Монеке је зарадио два пенала, али је погодио само једно, након чега је Нвора погодио за два поена. Погријешио је Фернандо, када је Нвора промашио тројку, послије чега је и Партизан изгубио лопту - 12:12.
Тада Партизан додаје гас и прави разлику. Батлер је погодио, али онда Осетковски погађа два пенала, послије чега Калатес и Дилан постижу нове поене, те Џекирија - 14:22. Остао је минут до краја дионице, а Партизан је постигао нових шест поена, Покушевски и Вашингтон су погодили тројке - 16:28.
Друга дионица је настављена истим махом, Звезда је кренула промашајем Изундуа, да би Лакић поентира. Услиједила је серија са доста мање поена, када је Коди коначно дошао до поена погодивши поред Џекирија уз фаул. Остављају самог Џекирија, а кажњава то центар Партизана - 21:34.
Расла је само предност Партизана у овим минутима, Стерлинг Браун је погодио тројку, а онда Коди гријеши и лопта одлази у аут - 22:39. До краја дионице је Звезда успјела направи малу серију од 7:3, када је Семи Оџелеј одиграо доста добро у нападу, погодио је тројку, а онда и два пенала.
Опет су заборавили играчи Звезде самог Осетковског, који погађа тројку. Коначно, дошао је до поена и Огњен Добрић, који је играо доста мало на овој утакмици. Тада су се огласили навијачи, који су скандирали његово име. На крају дионице, Карлик Џонс је погодио два пенала, док исто није урадио Џеред Батлер, чиме је завршена дионица - 33:49.
Ништа се много није мијењало ни на почетку другог полувремена. Осим што је Звезда успјела да направи мини-серију од 5:0 и да смањи на 11 поена разлике (38:49), остало је остало по старом.
Много тога је ишло по лошем у игри Звезде, а Бруно Фернандо је доминирао под кошем Партизана. Хватао је скокове, долазио је до бацања, а то је одржавало црно-бијеле на константној разлици од око 16 поена. Баш толико је и било на ТВ тајмауту - 40:56.
Међутим, није се ту Партизан зауставио, отишао је мало касније и на максималних +20 (40:60), да би се Звезда до краја дионице захваљујући тројци Николе Калинића у посљедњем нападу спустила на 14 поена минуса и тако себи дала барем какву-такву наду - 53:67.
Посљедња четвртина ипак није донијела неку већу драму. Партизан је одржавао високу предност, пошто се у тим моментима разиграо и сјајни Дилан Осетковски. Црно-бијели су били на 19 поена вишка на око шест минута до краја, а Звезда је тек на моменте успијевала да се спусти и приближи - 62:81.
Ипак, тријумф Партизана се није доводио у питање, па црно-бијели иду у борбу за титулу. Сада се само чека ко ће им бити ривал у финалу - Дубаи или Будућност. Тим из Емирата има вођство од 1:0 у серији.
