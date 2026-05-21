Кључни сати: Нацрт споразума Иран - САД чека објаву

Коначни нацрт споразума између Сједињених Америчких Држава и Ирана је завршен уз посредовање Пакистана. Очекује се да ће бити званично објављен у року од неколико часова, како јављају ирански и пакистански медији.
Овај значајан развој догађаја долази усред индиректних преговора који су се водили између Вашингтона и Техерана. Пакистан је у овом процесу дјеловао као главни дипломатски канал, олакшавајући размјену информација и ставова између обје стране, према извјештају који је објавио "The Kobeissi Letter".
Пакистан је, чини се, одиграо изузетно важну и сигурну улогу у постизању прекида ватре између САД и Ирана. Ово би, како се спекулише, могло довести до трајног окончања сукоба већ у наредним часовима или данима.
Од прекида ватре до деескалације: Шта доноси нови нацрт?
Коначни нацрт споразума има за циљ постизање трајног договора о деескалацији тензија и окончању рата. Претходни нацрти су се углавном фокусирали на споразуме о прекиду ватре, разговоре о ублажавању санкција и гаранције регионалне безбједности.
Овај нови корак напријед сугерише ширу и свеобухватнију визију.
Пакистански званичници су били неизоставни у цијелом процесу. Они су марљиво преносили предлоге и контрапредлоге између двију земаља током више рунди разговора, који су се одржавали од априла. Њихов ангажман био је круцијалан за премошћавање разлика.
Иако детаљи коначног текста још нису јавно објављени, бројни медији извјештавају да су се обје стране приближиле консензусу након дуготрајних и исцрпних преговора.
Још увијек није издата званична потврда од стране Вашингтона или Техерана у вези са тачним временским оквиром за објављивање. Сви са нестрпљењем ишчекују наредне информације, преноси Б92.
