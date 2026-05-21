Logo
Large banner

Кључни сати: Нацрт споразума Иран - САД чека објаву

Аутор:

АТВ
21.05.2026 22:02

Коментари:

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.
Фото: Printscreen/X.com

Коначни нацрт споразума између Сједињених Америчких Држава и Ирана је завршен уз посредовање Пакистана. Очекује се да ће бити званично објављен у року од неколико часова, како јављају ирански и пакистански медији.

Овај значајан развој догађаја долази усред индиректних преговора који су се водили између Вашингтона и Техерана. Пакистан је у овом процесу дјеловао као главни дипломатски канал, олакшавајући размјену информација и ставова између обје стране, према извјештају који је објавио "The Kobeissi Letter".

Пакистан је, чини се, одиграо изузетно важну и сигурну улогу у постизању прекида ватре између САД и Ирана. Ово би, како се спекулише, могло довести до трајног окончања сукоба већ у наредним часовима или данима.

Од прекида ватре до деескалације: Шта доноси нови нацрт?

Коначни нацрт споразума има за циљ постизање трајног договора о деескалацији тензија и окончању рата. Претходни нацрти су се углавном фокусирали на споразуме о прекиду ватре, разговоре о ублажавању санкција и гаранције регионалне безбједности.

Драган Човић

БиХ

Човић: Трећи ентитет је званичан захтјев 35 година

Овај нови корак напријед сугерише ширу и свеобухватнију визију.

Пакистански званичници су били неизоставни у цијелом процесу. Они су марљиво преносили предлоге и контрапредлоге између двију земаља током више рунди разговора, који су се одржавали од априла. Њихов ангажман био је круцијалан за премошћавање разлика.

Детаљи и даљи кораци: Шта тренутно знамо?

Иако детаљи коначног текста још нису јавно објављени, бројни медији извјештавају да су се обје стране приближиле консензусу након дуготрајних и исцрпних преговора.

Још увијек није издата званична потврда од стране Вашингтона или Техерана у вези са тачним временским оквиром за објављивање. Сви са нестрпљењем ишчекују наредне информације, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Иран

Иран Америка преговори

Преговори са Америком

Иран најновије вијести

Иран вијести

Пакистан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Свијет

Мађар најавио заокрет Европе према Русији

1 ч

0
Мајка ухапшена након што је у шуми оставила двоје дјеце: Ужас у Португалу

Свијет

Мајка ухапшена након што је у шуми оставила двоје дјеце: Ужас у Португалу

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.

Свијет

Путин: Москва неће учествовати у трци у наоружању

3 ч

0
Ајфелов торањ у Паризу.

Свијет

Дио Ајфеловог торња продат на аукцији

4 ч

0

  • Најновије

22

56

Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

22

56

Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил завршио у каналу

22

49

Док цијене трешања дивљају, воћар из БиХ даје свима да их беру бесплатно

22

46

За ове знакове слиједи најбољи период: Имаће невјероватну срећу у свим пољима

22

43

Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner