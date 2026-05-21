Путин: Москва неће учествовати у трци у наоружању

21.05.2026 20:02

Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.
Фото: Vyacheslav Prokofyev/Tanjug/AP

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да Русија не планира да се упусти у било какву трку у нуклеарном наоружању.

"Наши нуклеарни капацитети ће остати у размјери која је потребна", рекао је Путин новинарима.

Он је поручио раније да ће Москва користити свој арсенал како би одржала нуклеарни паритет и равнотежу снага на глобалном нивоу као методу стратешког одвраћања.

(СРНА)

