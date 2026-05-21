Дио Ајфеловог торња продат на аукцији

21.05.2026 19:25

Ајфелов торањ у Паризу.
Фото: Maurijn Pach/Pexels

Спирални дио оригиналног степеништа Ајфеловог торња продат је за више од 450.000 евра на аукцији у Паризу.

Продат је дио од 14 степеница, висине 2.7 метара, тежине 1.4 тоне, које датирају из 1889. године, године када је завршена градња овог симбола Париза.

– Када купите дио Ајфеловог торња, купујете дио Париза, заједно са маштом и симболиком коју представља – рекла је Сабрина Дола, директор дизајна у аукцијској кући “Арткуријал” Париз, гдје се продаја одржала.

Дола је навела да су Олимпијске игре у Паризу 2024. године, на којима су се у центру пажње нашле знаменитости попут Ајфеловог торња, трга “Конкорд” и Велике палате, повећале привлачност торња међу колекционарима.

– Дефинитивно видимо поновно интересовање за оно што он симболизује и за његову естетску привлачност – истакла је Дола.

Прије више од четири деценије, укупно 168 метара степеница је исјечено на мање дијелове и продато, те замијењено лифтовима који сада превозе посјетиоце до највише платформе за разгледање Ајфеловог торња.

Дио који је данас понуђен на аукцији достигао је цијену од 450.160 евра, што је три пута више од горње границе процијењене вриједности прије продаје, која је износила између 120.000 и 150.000 евра.

Један дио је 2008. године продат приватном америчком купцу за рекордних 550.000 евра. Остали дијелови степеница Ајфеловог торња, висине од 2.7 до девет метара, налазе се на престижним мјестима широм свијета.

Дијелови се чувају у близини Кипа слободе у Њујорку, у баштама Фондације “Јоши” у Јаманашију, у Јапану, као и у приватним страним колекцијама.

(СРНА)

