Ухапшеним Србима у Грачаници одређен притвор

АТВ
21.05.2026 19:08

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Основни суд у Приштини одредио је притвор до мјесец дана за седморо ухапшених директора српских здравствених и образовних установа у Грачаници.

Из овог суда је саопштено да је судија за претходни поступак одобрио захтјев основног тужилаштва у Приштини за одређивање притвора лицима М.Д, Б.П, Љ.К, М.Д, Н.Р, Б.Л. и С.М.

Против ове пресуде стране имају право жалбе Апелационом суду.

У Грачаници је у уторак, 19. маја, приведена група директора српских образовних и здравствених установа због сумње да су наводно починили кривично дјело "повреда слободне воље бирача".

Из тужилаштва привремених институција у Приштини саопштено је да су они приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним пријетњама бирачима пред изборе 7. јуна.

У Грачаници и околним мјестима испред српских образовних и здравствених установа данас су одржани мирни протести и скупови подршке ухапшеним колегама.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

