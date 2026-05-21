Ухапшеним Србима у Грачаници одређен притвор

Основни суд у Приштини одредио је притвор до мјесец дана за седморо ухапшених директора српских здравствених и образовних установа у Грачаници.
Из овог суда је саопштено да је судија за претходни поступак одобрио захтјев основног тужилаштва у Приштини за одређивање притвора лицима М.Д, Б.П, Љ.К, М.Д, Н.Р, Б.Л. и С.М.
Против ове пресуде стране имају право жалбе Апелационом суду.
У Грачаници је у уторак, 19. маја, приведена група директора српских образовних и здравствених установа због сумње да су наводно починили кривично дјело "повреда слободне воље бирача".
Из тужилаштва привремених институција у Приштини саопштено је да су они приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним пријетњама бирачима пред изборе 7. јуна.
У Грачаници и околним мјестима испред српских образовних и здравствених установа данас су одржани мирни протести и скупови подршке ухапшеним колегама.
(СРНА)
