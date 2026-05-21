Рањавање познатог угоститеља планирана ликвидација: Плаћено 100.000 евра?

21.05.2026 14:30

Фото: МУП Србије

Рањавање познатог угоститеља у Београду била је планирана ликвидација која је пуком срећом пропала, пишу српски медији.

Познати угоститељ је потпуно свјестан и комуникативан, са видно завијеном руком у предјелу надлактице гдје га је погодио један од пројектила. Око њега се налази велики број припадника полиције који обезбјеђују простор, пише Телеграф.

Плаћеник унајмљен за 100.000 евра?

Како Телеграф сазнаје од извора блиског истрази, сумња се да је реч о професионално организованом убиству које је пуком срећом пропало.

Наводно, двадесетчетворогодишњем М.Д. је за убиство познатог угоститеља плаћено чак 100.000 евра! Да је напад детаљно планиран говори и податак да је осумњичени прије само неколико дана изнајмио стан у близини ресторана, одакле је очигледно пратио навике и кретање своје мете.

Камере све снимиле, пронађени кључни докази

Иако је М.Д. покушао да сакрије трагове, направио је фаталне грешке које су полицију експресно довеле до њега:

Сигурносне камере унутар самог ресторана јасно су снимиле његово лице у тренутку када је отворио ватру.

Током брзе претраге терена и скровишта, полицијски оперативци су пронашли пиштољ из којег је пуцано, као и качкет који је осумњичени носио током напада како би сакрио лице.

Испалио четири хица пред шокираним гостима

Подсјетимо, наоружани нападач је улетео у пун угоститељски објекат и пред шокираним гостима и запосленима испалио рафал у правцу власника. Г.С. је погођен са укупно четири пројектила - три хица су га погодила у ноге, док му је један нанио прострелну рану у предјелу надлактице.

У локалу је одмах настала општа паника, а гости су залегли под столове. Рањени бизнисмен је са тешким повредама превезен у Ургентни центар, гдје љекари настављају да прате његово стање.

Наставак истраге: Ко је наручилац?

На мјесту догађаја и даље се налазе форензичари који завршавају увиђај. С обзиром на то да је исти објекат прије три и по мјесеца већ био на мети напада када је на њега бачена експлозивна направа, истрага се сада креће у правцу откривања налогодавца који је младом М.Д. платио огромну суму новца за главу познатог угоститеља.

