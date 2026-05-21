Сахрањена Добрила Кукољ

Дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ сахрањена је данас на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци у присуству чланова породице, Удружења и бројних поштовалаца.
Прије сахране у Културном центру Бански двор одржана је комеморација поводом њене смрти, којој су присуствовали највиши званичници Републике Српске.
Кукољева је била затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата.
Као десетогодишња дјевојчица одведена је у усташки логор Јасеновац у којем је била затворена три мјесеца. Усташе су јој уништиле дјетињство, живот и породицу, преноси Срна.
Цијели живот неуморно је говорила о страдању српског народа, а док ју је здравље служило посјећивала је манастир Јасеновац и Спомен-подручје Доња Градина.
Добрила Кукољ преминула је јуче у Бањалуци у 94. години.
Тренутно на програму