Сахрањена Добрила Кукољ

АТВ
21.05.2026 13:28

Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац
Дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ сахрањена је данас на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци у присуству чланова породице, Удружења и бројних поштовалаца.

Прије сахране у Културном центру Бански двор одржана је комеморација поводом њене смрти, којој су присуствовали највиши званичници Републике Српске.

Кукољева је била затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата.

Као десетогодишња дјевојчица одведена је у усташки логор Јасеновац у којем је била затворена три мјесеца. Усташе су јој уништиле дјетињство, живот и породицу, преноси Срна.

Цијели живот неуморно је говорила о страдању српског народа, а док ју је здравље служило посјећивала је манастир Јасеновац и Спомен-подручје Доња Градина.

Добрила Кукољ преминула је јуче у Бањалуци у 94. години.

Добрила Кукољ

Комеморација Добрили Кукољ

сахрана

Јасеновац

Бањалука

