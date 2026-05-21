Цвијановић: Спасовдан да донесе мир и духовну благодат

Аутор:

АТВ
21.05.2026 10:56

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је руководству и грађанима Бањалуке, Источног Новог Сарајева и Невесиња крсну славу Спасовдан, а Зворнику Дан града, уз жељу да овај велики празник донесе мир и духовну благодат.

"Спасовдан носи снажну поруку духовног уздизања, окупљања и одговорности према заједници у којој живимо, подсјећајући нас на трајне вриједности заједништва, вјере и наде, на којима се вијековима градио идентитет српског народа", навела је Цвијановићева у честитки.

Руководству и грађанима Зворника, Цвијановићева је упутила честитке поводом Дана града и 616 година његовог постојања, са жељом да овај значајан јубилеј прославе у слози и заједништву, поносни на све што је остварено и са вјером у успјешнију будућност.

"Уз увјерење да ћемо заједничким снагама наставити да радимо на свеукупном напретку, економском развоју и јачању наших градова, општина и Републике Српске, још једном вам искрено честитам и срдачно вас поздрављам", додала је Цвијановићева, преноси Срна.

