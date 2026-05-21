Минић: Важно да најмлађи имају добро образовање и иду у корак са свијетом

21.05.2026 10:54

предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да Влада жели да најмлађима омогући да имају добро образовање, те да могу да иду укорак са савременим трендовима, технологијама и науком.

Присуствујући отварању 14. фестивала науке у Кампусу Универзитета у Бањалуци Минић је рекао да ова манифестација подразумијева да се основцима и средњошколцима, али и онима који се истински баве науком, приближи практично знање и експерименти.

"Желимо да идемо укорак са савременим свијетом", рекао је новинарима Минић, којег је на улазу у спортску двотану у Кампусу дочекао и пожелио му добродошлицу робот "Роби".

Минић је нагласио да ће Влада Српске у инфраструктуру Кампуса уложити око 3,5 милиона КМ, а планирана је и изградња научно-технолошког парка који ће у наредне двије године представљати центар науке и образовања.

Минић је посјетио штандове на Фестивалу науке, а на штанду Института за јавно здравство Републике Српске је учествовао у експерименту "рука у пламену".

Фестивал ће се и ове године одржавати на двије локације - Универзитетски град и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, на којем ће заинтересовани имати прилику да посјете планетаријум, акваријум и тераријум.

На овогодишњем фестивалу представиће се више од 20 факултета универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву, Институт за генетичке ресурсе, Институт за јавно здравство Републике Српске, Управа за полицијску обуку Министарства унутрашњих послова, те неколико средњих школа

