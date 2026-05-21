Logo
Large banner

Полиција у Влади УСК, на мети два министра

21.05.2026 11:33

Коментари:

0
Полиција у Влади УСК, на мети два министра
Фото: АТВ БЛ

Припадници МУП УСК а започели су рано јутрос, 21. маја, по налогу Тужилаштва УСК акцију којом се претресају просторије Владе УСК.

Под истрагом Тужилаштва УСК је више особа, међу њима и неколико СДП-ових министара.

"Претреси се врше по наредби Општинског суда. Претреси се врше на више локација у Великој Кладуши и Бихаћу због сумње на примање награде или другог облика користи", потврдила је за портал Радиосарајево.ба Јасмина Куленовић из Тужилаштва УСК.

Према незваничним информацијама, полиција претреса кабинете министра образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона Дениса Османкића, те министра унутрашњих послова Унско-санског кантона Аднана Хабибије. Оба су кадрови СДП-а.

Под истрагом су због незаконитог запошљавања.

Подијели:

Тагови :

Влада УСК

претреси

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мијењају се новчанице у БиХ, стижу у новим бојама

Економија

Мијењају се новчанице у БиХ, стижу у новим бојама

1 ч

0
Свиње

Свијет

Швајцарска даје 10 милиона евра да се одустане од призводње свиња

1 ч

0
Лабубу играчка

Занимљивости

Лабубу постао "робот чудовиште"

1 ч

0
Највиши званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији у бањалучком Храму Христа Спаситеља поводом крсне славе града Бањалука – Спасовдана.

Бања Лука

Највиши званичници Српске на литургији поводом крсне славе града Бањалука

1 ч

0

Више из рубрике

Дрога Акција Мицелиј

Хроника

Акција Мицелиј: Ухапшен Сарајлија, пронађена већа количина дроге

2 ч

0
На магистралном путу Требиње-Дубровник, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила.

Хроника

Судар мерцедеса и шкоде на путу Требиње-Дубровник

16 ч

0
Штета скоро 12 и по милиона КМ: 79 година затвора за организовани криминал

Хроника

Штета скоро 12 и по милиона КМ: 79 година затвора за организовани криминал

17 ч

0
Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

Хроника

Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

19 ч

0

  • Најновије

12

55

Додик: Бањалука град слободе и саборности

12

50

Захарова о генералу Младићу: Нечовјечност Механизма, гдје су сада невладине организације и европски извјестиоци

12

47

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

12

44

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

12

36

Упуцан познати угоститељ у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner