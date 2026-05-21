Полиција у Влади УСК, на мети два министра

Припадници МУП УСК а започели су рано јутрос, 21. маја, по налогу Тужилаштва УСК акцију којом се претресају просторије Владе УСК.
Под истрагом Тужилаштва УСК је више особа, међу њима и неколико СДП-ових министара.
"Претреси се врше по наредби Општинског суда. Претреси се врше на више локација у Великој Кладуши и Бихаћу због сумње на примање награде или другог облика користи", потврдила је за портал Радиосарајево.ба Јасмина Куленовић из Тужилаштва УСК.
Према незваничним информацијама, полиција претреса кабинете министра образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона Дениса Османкића, те министра унутрашњих послова Унско-санског кантона Аднана Хабибије. Оба су кадрови СДП-а.
Под истрагом су због незаконитог запошљавања.
