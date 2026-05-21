Logo
Large banner

Акција Мицелиј: Ухапшен Сарајлија, пронађена већа количина дроге

Аутор:

АТВ
21.05.2026 10:33

Коментари:

0
Дрога Акција Мицелиј
Фото: Ustupljena fotografija

У акцији Мицелиј ухапшен је Е.Х. (24) из Сарајева због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

"Извршеним личним претресом, као и претресом стамбеног објекта и пратећих просторија које користи Е.Х. на подручју Новог Града, пронађено је више различитих паковања материје која асоцира на опојну дрогу марихуану - укупне количине више од једног килограма, цца пет грама материје која асоцира на опојну дрогу спид, цца 10 грама псилоцибинске гљиве, једна импровизована лабораторија за узгој псилоцибинских гљива, дигитална вага, те други предмети од интереса за истрагу. Због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога (члан 238. став 1. КЗ ФБиХ), слободе је лишен Е.Х. (2002) из Сарајева", наводе из МУП КС.

Осумњичени се налази на криминалистичкој обради.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ухапшен мушкарац

Сарајево

Акција Мицелиј

МУП КС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

Хроника

Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

19 ч

0
Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства

Хроника

Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства

23 ч

0
Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

Хроника

Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

1 д

3
Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалучки полицајци ухапшени због зеленашења!

1 д

2

Више из рубрике

На магистралном путу Требиње-Дубровник, догодила се саобраћајна незгода у којој су учествовала два путничка аутомобила.

Хроника

Судар мерцедеса и шкоде на путу Требиње-Дубровник

16 ч

0
Штета скоро 12 и по милиона КМ: 79 година затвора за организовани криминал

Хроника

Штета скоро 12 и по милиона КМ: 79 година затвора за организовани криминал

17 ч

0
Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

Хроника

Напао мајку и пријетио јој убиством: Ухапшен насилник у Шапцу

19 ч

0
Ротација полиције Републике Српске

Хроника

Траје потрага за несталим Бањалучанином, укључен дрон

19 ч

0

  • Најновије

12

55

Додик: Бањалука град слободе и саборности

12

50

Захарова о генералу Младићу: Нечовјечност Механизма, гдје су сада невладине организације и европски извјестиоци

12

47

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

12

44

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

12

36

Упуцан познати угоститељ у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner