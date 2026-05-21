Акција Мицелиј: Ухапшен Сарајлија, пронађена већа количина дроге

У акцији Мицелиј ухапшен је Е.Х. (24) из Сарајева због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет опојних дрога.
"Извршеним личним претресом, као и претресом стамбеног објекта и пратећих просторија које користи Е.Х. на подручју Новог Града, пронађено је више различитих паковања материје која асоцира на опојну дрогу марихуану - укупне количине више од једног килограма, цца пет грама материје која асоцира на опојну дрогу спид, цца 10 грама псилоцибинске гљиве, једна импровизована лабораторија за узгој псилоцибинских гљива, дигитална вага, те други предмети од интереса за истрагу. Због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога (члан 238. став 1. КЗ ФБиХ), слободе је лишен Е.Х. (2002) из Сарајева", наводе из МУП КС.
Осумњичени се налази на криминалистичкој обради.
