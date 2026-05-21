Швајцарска даје 10 милиона евра да се одустане од призводње свиња

Швајцарски сектор свињогојства суочава се с озбиљним вишком понуде на тржишту, због чега власти и произвођачке организације траже начине за стабилизацију цијена свињског меса. Као једно од могућих рјешења предложен је програм вриједан око 10 милиона евра, којим би се произвођачима исплаћивале накнаде за добровољно одустајање од узгоја свиња.
Швајцарске клаонице седмично прераде између 47.000 и 48.000 товних свиња, док тржиште може апсорбовати највише око 44.000 животиња, показују подаци које преноси портал Нау (Nau.ch). Због тога притисак на цијене и даље расте.
Занимљиво је да узрок вишка производње није повећање броја свиња, већ све бољи производни резултати на фармама. Стручњаци наводе да су генетски напредак, боље здравствено стање животиња и ефикаснија производња довели до већег броја прасади по крмачи, као и бољег искориштавања сточне хране у тову.
Предсједник удружења Суиспорк (Suisseporc) Андреас Бернхард истиче да с тржишта углавном нестају мања газдинства, док велике и професионално вођене фарме настављају да улажу и дугорочно повећавају производњу.
Како би се смањио вишак свиња на тржишту, разматра се модел сличан ономе који је већ примијењен у Белгији. Фармери који би прихватили државну накнаду морали би трајно одустати од узгоја свиња на период од 25 година. Осим тога, изградња нових свињаца била би забрањена током наредних десет година.
Програм би се финансирао из фонда организације Провианде (Proviande), која окупља швајцарски месни сектор. Према процјенама удружења Суиспорк, једнократна улагања од око 10 милиона евра могла би дугорочно донијети додатних 100 милиона швајцарских франака прихода, под условом да смањење производње доведе до стабилизације и раста цијена свињског меса.
Ипак, приједлог изазива подијељене реакције унутар саме индустрије. Дио произвођача сматра да модел још није довољно разрађен те траже јаснија правила и детаљније прорачуне.
С друге стране, многи упозоравају да су хитне мјере неопходне како би се тржиште прилагодило стварној потражњи и спријечио даљи пад профитабилности у сектору свињогојства.
