Лабубу постао "робот чудовиште"

21.05.2026 11:02

Лабубу играчка
Фото: pexels/Thierry Eeman

Инжењери са америчког МИТ-ја развили су необичног експерименталног робота од - Лабубуа.

Лабубубот је састављен од 12 популарних Лабубу лутака, а циљ инжењера био је да скрену пажњу на начин на који људи доживљавају модерне машине и друштвене роботе.

Аутономни роботи, попут дронова за доставу и робота за чишћење, већ су постали дио свакодневице, док се хуманоидни роботи припремају за рад у фабрикама и домаћинствима заједно са људима. Управо због начина на који се понашају, ови системи више не дјелују као класичне машине, али су истовремено превише механички да би се сматрали живим бићима.

Тим из МИТ-ја навео је да их је инспирисала идеја да су "чудовишта" заправо бића која пркосе законима природе, али ипак постоје. Према њиховом тумачењу, друштвени роботи одговарају тој дефиницији.

Као примјер наводе робота који трепће дигиталним очима, док се иза њих заправо налази камера која снима корисника и биљежи глас. Такав систем обрађује говор помоћу вјештачке интелигенције и одговара синтетичким гласом. Према природним законима, такво биће не би требало да постоји, али оно ипак постоји.

Истраживачи истичу да произвођачи робота углавном користе "слатке" и детињасте карактеристике како би машине дјеловале пријатељски и поуздано. Креатори Лабубубота жељели су да оспоре такав приступ. Зато су узели 12 Лабубу лутака, уклонили њихове главе и претворили их у необичну механичку конструкцију.

Крајњи резултат је покретна сфера из које главе лутака израњају како би стварале импулс за кретање робота.

(б92)

