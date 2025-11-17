Logo
Лабубу лутке стижу на филмско платно

17.11.2025

08:17

Лабубу лутке стижу на филмско платно
Фото: The Wall Street Journal/Јутјуб

Популарне лутке Лабубу могле би да се нађу на филмским платнима у будућности, а компанија Сони пикчерс је ове недјеље закључила уговор о развоју филма заснованог на зубатим чудовиштима, преноси Холивуд репортер.

Филм је у раним фазама развоја и још није одлучено да ли ће филмови бити играни или анимирани, преноси Ројтерс.

илу-лабубу-07112025

Занимљивости

Упозорење: Опасне супстанце у лажним луткама Лабубу

Лутке лабубу, које продаје кинески Поп Март, постале су глобални феномен ове године, а у јавности су их носиле познате личности, међу којима је и америчка пјевачица Ријана, преноси Б92.

Купци су често чекали у редовима да купе лутке у затвореним кутијама, које држе тачан модел у тајности док се не отворе.

