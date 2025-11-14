Нова правила за жири који одучује о додјели Оскара

Извор:
Академија филмских умјетности и наука ове године захтијева да жири потврди да је гледао све филмове номиноване у свакој категорији како би могли да гласају, наведено је у имејлу у који је увид имао НБЦ Њуз.
Више од 10.000 чланова Академије добило је упутства о корацима које морају да предузму прије рока за гласање 5. марта.
Академија је у априлу измијенила политику, прописавши да чланови жирија морају да погледају сваки номиновани филм у категорији за коју гласају.
Имејл од 30. октобра први пут детаљно објашњава спровођење правила: чланови жирија морају да погледају свих пет филмова у категоријама са пет номинација и свих 10 кандидата за најбољи филм.
Филмови гледани путем Академијине пројекционе сале и њеног стриминг сервиса биће аутоматски верификовани, док ће остали морати ручно да се означе као "гледано".
Академија је поручила да је ријеч о "систему части".
Жири ће да добије обавјештења о категоријама у којима још морају да погледају поједине филмове да би остварили право гласа.
Три члана Академије изразила су сумњу у могућност контроле, наводећи да жири може да пусти филм на сервису без стварног гледања. Академија није коментарисала те тврдње.
Нова политика уведена је због све већег утицаја стриминга на начин гласања и у покушају да се спријечи да жири фаворизује поједине филмове без гледања свих кандидата у одређеној категорији.
Као примјер се наводи успјех филма "Анора", који је освојио пет награда, док није извјесно да ли су гласачи који су га подржали гледали мање популарне конкуренте попут "Nickel Boys" или "I'm Still Here".
Академија је увела и друге промјене, укључујући награду за достигнућа у кастингу од 2026. године и награду за дизајн каскадера од 2028. године.
Номинације за Оскара биће објављене 26. јануара, а 98. додјела награда биће одржана 15. марта.
Домаћин овогодишње церемоније, Конан О'Брајен, биће домаћин и наредне додјеле Оскара.
