Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру

Извор:
Агенције
14.11.2025
08:21
Коментари:0
Јапанска премијерка Санае Такаичи изјавила је да ноћу спава само два до четири сата, што је изазвало забринутост због њене способности да одржи равнотежу између посла и приватног живота у земљи познатој по дугим радним сатима, пише Гардијан.
Обраћајући се посланицима, након питања како ће да се носи са захтjевним темпом рада у Јапану, Такаичи је показујући подочњаке рекла да функционише уз минимално спавање, навику коју је имала и њен политички узор, бивша британска премијерка, Маргарет Тачер.
Такаичи је прошле недјеље изазвала реакције када је позвала своје помоћнике на састанак у три ујутру ради припреме за саслушање буџетског одбора које је требало да почне шест сати касније.
Седмица је услиједила након што је, поставши прва жена на челу Јапана, обећала да ће "радити, радити, радити, радити и радити".
- Сада спавам око два сата, највише четири сата. То је вјероватно лоше за моју кожу - рекла је она посланицима.
Јапан се суочава с дуготрајним изазовом промјене радне културе која подразумијева прековремени рад и вечерња дружења с колегама.
Србија
Фармацеут из Ниша прије нестанка оставио тајну поруку
Прекомјерно радно вријеме повезано је са порастом случајева "карошија" - смрти усљед прекомјерног рада, и отежава паровима да допринесу повећању ниске стопе наталитета.
Такаичи је након избора за предсједницу ЛДП-а почетком октобра рекла да ће се одрећи идеје о личној равнотежи између посла и приватног живота, док је чланове странке позвала да "раде као коњи".
Њено велико радно оптерећење изазвало је реакције и међу савезницима и међу противницима.
Бивши министар економије Кен Саито рекао је да је "искрено забринут" за премијеркино здравље, док ју је опозициони посланик Кацухито Накаџима позвао да више спава, на шта се Такаичи насмијала и климала главом.
Нова студија поводом Свјетског дана сна показала је да Јапанци радним данима спавају просјечно седам сати и један минут - 38 минута мање од међународног просјека.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
11
12
10
12
05
12
04
Тренутно на програму